Regierungskrise in Österreich – Peinliche Chatnachrichten – und ein Kanzler, der nichts wissen will In Wien tagt ein Ausschuss zur Aufklärung der Ibiza-Affäre. In den Medien attackieren sich Justiz und ÖVP gegenseitig. Doch worum es eigentlich geht: ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Cathrin Kahlweit aus Wien

Der Kanzler ist auf Hundertachtzig: Sebastian Kurz. ) Foto: Joe Klamar (AFP)

Seit knapp eineinhalb Jahren prüfen österreichische Abgeordnete die «mögliche Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung», Kurzform: Ibiza-Ausschuss. Er tagt in der Wiener Hofburg hinter dicken Mauern und blickdichten Glastüren. Parlamentsausschüsse werden nicht live übertragen.

Die Opposition will wissen, ob man sich bei der früheren Koalition zwischen der Österreichischen Volkspartei ÖVP und der Freiheitliche Partei Österreich FPÖ unter Kanzler Sebastian Kurz und dem damaligen Parteichef der Freiheitlichen, Heinz-Christian Strache, gegen grosszügige Spenden massgeschneiderte Gesetze kaufen oder schöne Posten besorgen konnte. Ob unqualifizierte Parteigänger in gut dotierte Positionen gehoben wurden. Und ob es illegale Parteispenden gab. Das ist hart, schliesslich steht die ganze erste Amtszeit von Kurz auf dem Prüfstand, in der er einen politischen Tabubruch beging und mit Rechtspopulisten koalierte. Kein Wunder, dass der Kanzler auf hundertachtzig ist.