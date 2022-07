Harlekin-Gründer verstorben – Pedro Pichler sagt für immer Adieu Der Gründer und langjährige Co-Direktor des Circus Harlekin, Pedro Pichler, ist 78-jährig verstorben. Der Zirkus soll trotz Pichlers Tod weiterbestehen. Gabriel Berger

Er war Clown und Zirkusdirektor in Personalunion: Pedro Pichler bei einem seiner charismatischen Auftritte im Harlekin im Jahr 2010. Foto: Patric Spahni

«Leider müssen wir euch mitteilen, dass unser Direktor, ein begnadeter Clown, ein herzensguter Mensch, am 14. Juli gestorben ist!» Mit diesen Worten hat das Ensemble des Circus Harlekin auf seiner Website über den Tod von Pedro Pichler informiert. In einer Mail des Vereins Freunde des Circus Harlekin an seine Mitglieder ist zudem nachzulesen, dass der 78-Jährige mitten in der 30-Jahr-Jubiläumstournee «in seiner zweiten Heimat, dem Wallis, im geliebten Leukerbad» seine letzte Reise angetreten habe.