Was geht? Unsere Ausgehtipps – Peach Weber, der «Godfather of Black Swiss Comedy» und tibetische Balladen Der Sommer ist da! Aber Bern hat noch mehr zu bieten als Badis und das EM-Schauen. Zum Beispiel verrät Komiker Charles Nguela die Geheimnisse der Schweiz. Mirjam Comtesse , Michael Feller

Auf den gelben Bänkli beim Generationenhaus treffen sich Fremde zum Plaudern. Foto: pd

Man spricht ja viel zu selten einfach irgendwo mit Leuten, die man nicht kennt. Das gelbe «Zuhörbänkli» ist genau dazu da. Normalerweise steht es in der Thuner Bahnhofshalle, über den Sommer ist es aber im Innenhof des Berner Generationenhaus zu Gast. Wer einen lange gehegten Gedanken oder seine Sorgen teilen, einen Witz erzählen oder einfach plaudern möchte, trifft auf dem gelben Bänkli «sorgfältig ausgewählte, freiwillige Zuhörerinnen und Zuhörer», wie das Generationenhaus verspricht. Auf seiner Website ist aufgelistet, wer wann zuhört.

Berner Generationenhaus: Zuhörbänkli, bis 24. 9.

Peach Weber erzählt Märchen

Peach Weber will 2027 im Zürcher Hallenstadion auftreten, jetzt kommt er aber erst mal nach Bern. Foto: pd

Wer lieber zuhören möchte anstatt selber zu erzählen, der ist beim Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp am richtigen Ort. Dieses Wochenende findet es erstmals im Historischen Museum in Bern statt. Am Sonntag tritt als Startgast der Komiker Peach Weber auf. Er erzählt die Geschichte vom «Zwerg Stolperli», einem fröhlichen und herzigen Lausbub, der ab und zu stolpert, aber nie aufgibt, nach dem Motto: Stolpern ist nicht schlimm, man muss aber einfach wieder aufstehen und nicht nur jammern.

Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp: 19./20. Juni, Historisches Museum Bernwww.klapperlapapp.ch

Charles Nguela plaudert Geheimnisse aus

Charles Nguela erzählt im Theater am Käfigturm, wie die Schweizerinnen und Schweizer ticken. Foto: pd

Ums Lachen geht es nicht nur beim Schweizer Vorzeigekomiker Peach Weber, sondern auch bei Charles Nguela, dem selbst ernannten «Godfather of Black Swiss Comedy». 2014 hat er den Swiss Comedy Award erhalten. Am Freitagabend verrät er in seinem Programm «Helvetia’s Secret» im Berner Theater am Käfigturm die «intimsten Geheimnisse der Schweizer Gesellschaft». Er werde Dinge enthüllen, die andere nur zu denken wagten, heisst es.

Theater am Käfigturm, 18.6., 19 und 21 Uhr. www.theater-am-kaefigturm.ch

Loten Namling singt tibetische Balladen kombiniert mit Rock

Loten Namling posiert in der Berner Altstadt, am Freitagabend tritt er mit seiner Band in der Mahogany Hall auf. Foto: Christian Pfander

Für all jene, die sich eher für fremde Welten interessieren als für das Innenleben der Schweiz, bietet das Ethnokino Film Festival reichhaltige Abwechslung. Eröffnet wird es am Donnerstag mit den zwei Kurzfilmen «A Year in Exile» und «Parallel». Darin geht es um Fragen des Exils und der Begegnung. Neben weiteren Filmvorführungen sind bis am Sonntag auch Masterclasses, Workshops, Vorträge und Konzerte geplant.

Ein Höhepunkt ist der Auftritt von Porok Karpo. Die Band mit Musikern aus der ganzen Welt wird von Loten Namling geleitet. Der tibetische Opernsänger, Menschenrechtler und Musiker lebt in Bern. Am Filmfestival wird er mit seiner Band Lieder von Jampa Tsering spielen, dem tibetischen Elvis der 80er-Jahre. Dabei verschmelzen traditionelle tibetische Balladen mit Rock, Blues und Jazz.

Ethnokino Film Festival: 17. bis 20.6., verschiedene Schauplätze, Bern.

Konzert Porok Karpo: 18.6., 21.30 Uhr, Mahogany Hall, Bern.www.ethnokino.com

