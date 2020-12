Nach heftigem Sturz – Pause für Lars Rösti Glück im Unglück für Lars Rösti. Bei einem üblen Abflug am Europacup-Super-G in Zinal kam der Berner Oberländer mit Prellungen davon. Peter Berger

Er habe seinen Saisonauftakt dem Jahr 2020 angepasst, meldete Lars Rösti nach seinem Sturz in Zinal. Der 22-jährige Oberländer aus St. Stephan war am Montag im Europacup-Super-G schwer gestürzt. «Aber alles okay, nur kleine Prellungen», kommentierte der Junioren-Abfahrtsweltmeister von 2019.

Am Dienstag verhinderte indes eine Schuhrandprellung einen Start zum zweiten Rennen. «Ich gönne mir jetzt Ruhe und muss schauen, dass ich bis zu den Europacup-Rennen von Santa Caterina wieder fit bin», sagte Rösti gegenüber Skinews.ch. Am 14./15. Dezember finden in Italien zwei Europacup-Abfahrten statt.