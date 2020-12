Vom Heiligen Paulus hätte er noch einiges lernen können. Denn der war der erfolgreichste Promoter des Christentums seiner Zeit: Strassenprediger in Winterthur. Foto: Stefan Schaufelberger

Wenn Paulus zu den Leuten redete, die er für Jesus Christus gewinnen wollte, wurde er oft sehr grob, ja primitiv. Nicht dass er fluchte, das wäre für einen Apostel doch zu seltsam gewesen, aber er wusste, wie die Leute sprachen, die vor ihm sassen: einfach, unanständig, geradeheraus. Es lag ihm daran, sie zu erreichen – diese Sklaven, Handlanger, halbseidenen Verbrecher, Huren oder arbeitslosen Handwerker. Noch stand Paulus am Anfang seiner bemerkenswerten Karriere, die ihn zum wirkungsmächtigsten Christen neben Christus selbst machen sollte; noch kamen nicht die reichen Frauen von Senatoren heimlich zu ihm, noch gab es keine römischen Offiziere, die sich ihm anvertrauten. Trotzdem zog er Leute an wie die Motten das Licht. Sie verfielen ihm, sie liessen sich von ihm taufen, sie glaubten an Jesus Christus, den Sohn Gottes.