Gemeindeversammlung Amsoldingen – Pauli ist neu im Gemeinderat – für diesen gibt es viel zu tun Mit der Wahl von Fabian Pauli ist der Gemeinderat von Amsoldingen wieder komplett. Der Rat steht vor einigen Herausforderungen – insbesondere bei den Finanzen. Debora Stulz

Fabian Pauli, der neue Gemeinderat vom Amsoldingen. Foto: PD / Romel Janeski

Mit Fabian Pauli, derzeit noch parteilos, nach seiner Aussage mit Tendenz zu Grün, ist der Gemeinderat von Amsoldingen wieder komplett. Der eindringliche Aufruf des Gemeindepräsidenten Stefan Gyger in der Dorfzeitung «Asudinger» hat sich ausbezahlt: «Ich bin erleichtert und danke allen, die mitgeholfen haben, einen Nachfolger für Markus Schmid zu finden», so Gyger an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Mittwoch.