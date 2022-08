Fliegerfans in St. Stephan – Patrouille Suisse, «Yeti» und

Ape-Piaggios beehrten Hunterfest 3000 Besucherinnen und Besucher lockte das Hunterfest nach St. Stephan. Es gab alte Modelle in der Luft und am Boden zu bestaunen. Christine Megert

Der Pilatus Porter PC-6 «Yeti», der einziger Porter mit Kolbenantrieb der Welt. Foto: Christine Megert

3000 Zuschauer waren am Freitag und am Samstag vor Ort in St. Stephan. Mit Stuhl, wetterfesten Kleidern und riesigen Objektiven warteten die Besucher geduldig vor dem Einlass aufs Festgelände. Auch der neu eingeführte Eintrittsbatzen liess die Fans nicht davon abhalten, zahlreich zu erscheinen. Der Hunterverein Obersimmental hat nicht mit so vielen Besuchern gerechnet. Sicherlich war auch ausschlaggebend, dass die Patrouille Suisse am Nachmittag zu Gast war und dass das Fest nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden konnte.