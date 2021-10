Spiezer Hotel – Patrick Jäger ist neuer Eden-Direktor Jürgen Kögler übergibt die Direktion des Hotels Eden an Patrick Jäger. Dessen berufliche Laufbahn begann vor 12 Jahren im Spiezer Betrieb.

Der neue Hoteldirektor Patrick Jäger (links), Hotel-Eigentümerin Lisbeth Mathys und der scheidende Direktor Jürgen Kögler. Foto: PD

Jürgen Kögler übergibt die Direktion des Eden Spiez am Thunersee nach über 10 Jahren an den bisherigen Resident Manager Patrick Jäger. «Der 31-jährige Patrick Jäger begann bereits im Jahr 2009 seine Laufbahn als Koch im Eden Spiez», steht in einer Mitteilung des Hotels. Es folgte das Studium an der Hotelfachschule in Thun. Während dieser Zeit sammelte er als Praktikant im Eden Spiez und Congress Hotel Seepark in Thun weitere Erfahrungen.

Im April 2015 übernahm er als F&B-Manager die Leitung des gastronomischen Bereiches im Eden Spiez. Seit 2020 ist er als Resident Manager für die operative Leitung des gesamten Hotels verantwortlich und konnte sich so auf seine neuen Aufgaben als Direktor vorbereiten. Der in der Nähe von Stuttgart aufgewachsene Patrick Jäger ist verheiratet, Vater einer Tochter und lebt in Spiez.

«Qualität und Herzlichkeit»

In den letzten Jahren hat sich das Eden Spiez nach eigenen Angaben stetig weiterentwickelt. «Die Ziele sind dabei unverändert geblieben: Qualität und Herzlichkeit werden von den Mitarbeitenden weiterhin täglich in allen Bereichen des Hotels spürbar gelebt», schreibt der Betrieb.

«Die persönliche und individuelle Betreuung unserer Gäste ist mir sehr wichtig. Ich möchte an diesen Werten festhalten und für unsere Gäste weiterhin im Eden Spiez einen Ort der Erholung und Entspannung im Zeichen von Wellness und Genuss bieten», wird der neue Direktor im Communiqué zitiert.

«Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Patrick Jäger einen Nachfolger für das Eden Spiez gefunden haben, der sowohl das Haus wie auch unsere Gäste sehr gut kennt und das Haus so in die Zukunft führen wird», äussert sich die Besitzerin des Hotels, Lisbeth Mathys, in der Mitteilung.

Jürgen Kögler wird als Mitglied des Verwaltungsrats der Hotel Eden Spiez AG erhalten bleiben.

pd

