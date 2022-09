Bergrennen auf dem Gurnigel – Passt ein Autorennen in einen Naturpark? Die Gurnigel-Bergrennen sind Tradition – doch finden sie mitten in der Natur statt. Mit Biomüll könnte der Anlass nachhaltiger gemacht werden. Benjamin Lauener

Enge Kurven, schnelle Autos: Für Motorsportfans ist das Gurnigel-Bergrennen ein Highlight – für Umweltschützer das Gegenteil. Foto: Markus Grunder

Dröhnende Motoren, staunendes Volk und ein Helikopter, der über den sanften Hügeln des Gantrischgebiets kreist. Die Bergrennen am Gurnigel sind eine Institution – jedenfalls für Motorsportfans. Seit über hundert Jahren duellieren sich die Fahrer um die Titel in den verschiedenen Kategorien. Mittlerweile sind die Rennen eine der ältesten Motorsportveranstaltungen Europas und der älteste Wettkampf in der Schweiz, der noch durchgeführt wird. Doch seit 1910 haben sich die Ansprüche geändert. Der Ruf nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist lauter geworden – und das Gantrischgebiet seit zehn Jahren ein Naturpark. Passen die Rennen noch dorthin?