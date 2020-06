Gsteig: Col du Pillon gesperrt – Passstrasse muss nach fünf Jahren schon wieder total saniert werden Seit zehn Tagen ist der Col du Pillon wochentags für den Verkehr gesperrt. Die Passstrasse muss stellenweise bis zu einem Meter tief ausgehoben und von Grund auf neu gebaut werden. Bruno Petroni

Viel Verkehr auf der Baustelle – und mittendrin der gelbe, funkgesteuerte Roboter. Foto: Bruno Petroni

Was sich zurzeit am Col du Pillon im Bereich zwischen dem Höjiweg und der Kantonsgrenze abspielt, ist der Traum eines jeden Schulbuben: Da kreuzen sich auf engstem Raum schwere, mit mannshohen Stollenreifen und 12-Kubikmeter-Wannen ausgestattete Volvo-Dumpertraktoren, Pneu- und Raupenbagger, fünfachsige Muldenkipper und ein Mehrzweckverdichter. Letzterer ist ein funkgesteuerter Roboter auf Stahlrädern, kurvt elegant zwischen den mächtigen Schaufeln der tonnenschweren Maschinen umher. Jeder der in Orange gekleideten Männer darum herum weiss, was zu tun ist. Im Minutentakt verschwindet kubikmeterweise Erdmasse, und neues Kiesmaterial wird aufgefahren. Und das mit Tempo Teufel.