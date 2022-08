Jugendclub erneut ausgebremst – Passion Club ist weg – Eröffnung der Tankere verzögert sich trotzdem Monatelang haben die Betreiber des Passion Club die Räume auf der Berner Parkterrasse nicht verlassen. Jetzt hat die Vermieterin gehandelt. Claudia Salzmann

Die Parkterrasse, wie sie der Passion Club eingerichtet hatte. Nun darf der Verein Tankere den Umbau starten. Foto: Raphael Moser

Die Sommerferien scheinen die Betreiber des Passion Club zum Handeln animiert zu haben: Das Ausgehlokal auf der Parkterrasse ist nun geräumt. Sie hätten nach einer Mieterstreckung spätestens bis Ende April ausziehen müssen. Dennoch liefen von Mai bis Juli Wochenende für Wochenende die Partys auf der Grossen Schanze weiter, wie man in den Beiträgen des Passion Club auf Instagram sieht. Noch am 17. Juli schrieben die Betreiber dort: «See you later.» Bis später.