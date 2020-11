Polizei sucht Zeugen – Passant findet eine aufgehängte Katze Am Freitagnachmittag ist in Uttigen eine tote Katze aufgefunden worden. Die Umstände sind unklar.

Einen grausigen Fund machte die Person, welche der Kantonspolizei Bern am Freitag um 14.55 Uhr meldet, dass bei der Bahnunterführung an der Thunstrasse in Uttigen eine tote Katze hänge. Die Umstände sind unklar, weshalb die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Wer am Freitag zwischen 12 und 15 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Unterführung gesehen hat, wird gebeten, sich unter 033 227 61 11 zu melden.

mp/pd