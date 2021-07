Verhaftung am Flughafen Zürich – Passagierin randaliert im Flugzeug und beisst Polizistin Auf einem Flug von Stockholm nach Zürich hat eine Passagierin am Sonntagabend randaliert und das Flugpersonal angegriffen. Bei der Verhaftung am Flughafen hat die 28-Jährige eine Polizistin gebissen.

Am Flughafen Zürich musste eine Passagierin verhaftet werden. (Symbolbild) Foto: Kapo ZH

Am Sonntagabend ereigneten sich auf einem Flug von Stockholm nach Zürich skurrile Szenen: Eine Passagierin griff das Kabinenpersonal tätlich an und widersetzte sich den Anweisungen. Während der Landung spitzte sich die Lage zu, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Ein Kantonspolizist, der privat auf demselben Flug reiste, musste die Frau festhalten, das heisst es in der Mitteilung weiter. Nachdem das Flugzeug am Gate angekommen war, übergab die Flugbesatzung die 28-jährige Schweizerin der Polizei. Auch nach der Ankunft in Zürich randalierte die Frau und biss eine Polizistin in den Unterarm. Die Polizistin musste die Wunde in einem Spital untersuchen lassen.

Die Kantonspolizei bringt die 28-Jährige wegen Widerhandlung gegen das Luftfahrtgesetz sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

far

