Um Spielpraxis zu sammeln – Pascal Schüpbach wechselt von YB zum FC Thun Linksverteidiger Pascal Schüpbach wechselt leihweise für eine Saison vom BSC Young Boys zum FC Thun.

Trainiert im Trainingslager in Schönried bereits mit dem FC Thun: Pascal Schüpbach. Foto: PD/FC Thun

Mit der Verpflichtung von Pascal Schüpbach reagiert der FC Thun auf den Rücktritt von Sven Joss und den Abgang von Chris Kablan, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Leihvertrag gibt es eine Klausel, wonach Schüpbach in gewissen Zeitfenstern von YB vorzeitig zurückgeholt werden kann, sollte es die Kadersituation erfordern.

Schüpbach ist bereits am Dienstag im Trainingslager in Schönried angekommen und hat am Mittwoch das Training mit der Mannschaft aufgenommen.

Der 21-jährige Linksverteidiger durchlief bei den Berner Young Boys alle Nachwuchsabteilungen und unterschrieb letztes Jahr einen Profivertrag. Um Spielpraxis zu sammeln, wechselte er vergangene Saison leihweise zum FC Winterthur in die Challenge League.

Bereits letzte Woche vermeldete der FC Thun zwei Transfers: Alexander Gerndt wurde vom FC Lugano zum FC Thun geholt, Pius Dorn stösst vom FC Vaduz zu den Berner Oberländern.

chh/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.