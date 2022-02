Wahl in Uetendorf – Pascal Mosimann folgt auf Martin Isenschmid Der Gemeinderat hat den Nachfolger von Martin Isenschmid gewählt. Ab 1. Oktober wird Pascal Mosimann die Abteilung Soziales leiten. pd

Pascal Mosimann, neuer Abteilungsleiter Soziales in der Gemeindeverwaltung Uetendorf. Foto: PD

Der Gemeinderat hat Pascal Mosimann aus Oppligen als neuen Abteilungsleiter Soziales gewählt. Der 47-Jährige war bisher als Leiter der Abteilung Soziales in Worb tätig und wird seine Stelle in Uetendorf per 1. Oktober antreten. Pascal Mosimann hat nach dem Primarlehrerseminar die Ausbildung zum Sozialarbeiter FH an der Berner Fachhochschule erfolgreich absolviert und bringt langjährige Erfahrung im Bereich Soziales mit. Er wird der Nachfolger von Martin Isenschmid.