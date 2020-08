Konzerte und Sportveranstaltungen – Partykantone müssen Grossanlässe gegen ihren Willen akzeptieren Gegen den Widerstand der Kantone will der Bund Grossveranstaltungen wieder erlauben. Das trifft vor allem jene Kantone, in denen auch ein erhöhtes Risiko besteht, dass das Coronavirus wieder ausser Kontrolle gerät. Mario Stäuble , Fabian Fellmann

Ab dem 1. Oktober können die Pappfiguren im Zürcher Stadion Letzigrund wieder durch reale Zuschauer ersetzt werden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In sechs Wochen sollen wieder Fussballspiele, Feste und Konzerte mit Tausenden Personen erlaubt sein. Pikant daran ist, dass viele davon ausgerechnet in jenen Kantonen stattfinden sollen, in denen derzeit eine überdurchschnittliche Gefahr einer Eskalation der Covid-19-Situation besteht.