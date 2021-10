Nach Fest in Berner Park – Partygänger zünden Pyrotechnika und hinterlassen Sprayereien Nach einer Party in einem Berner Park formierte sich ein Umzug in Richtung Schützenmatte. Dabei wurden mehrere Sprayereien verübt.

Partygänger haben in der Nacht auf Sonntag in Bern mehrfach Pyrotechnika und Feuerwerkskörper gezündet. (Symbolbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf Sonntag eine Party in Bereich «Innere Enge» in der Parkanlage aufgelöst. In der Folge formierte sich laut Polizeiangaben ein Umzug in Richtung Neubrückstrasse. Bei diesem Umzug wurden mehrfach Pyrotechnika und Feuerwerkskörper gezündet.

Im Nachgang wurden, wie die Kantonspolizei Bern weiter mitteilte, zudem entlang der nächtlichen Umzugsroute zahlreiche Sprayereien festgestellt. Es wurden weitere Abklärungen aufgenommen.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.