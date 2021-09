Schlagerette – Party-Tiger David Hasselhoff Mit dem neuen Album «Party Your Hasselhoff» kehrt der singende Serienstar David Hasselhoff konsequent zu seinen Schlagerwurzeln zurück. Miriam Lenz

Sie rissen sich 2011 um das Interview mit David Hasselhoff: Stefanie Christ, Mathias Schenk und Miriam Lenz mit dem Star.



Am 28. Februar 2011 spielte David Hasselhoff in der BEA-Festhalle sein erstes Konzert in Bern. Überhaupt war das sein erster Besuch in der Stadt, und er fand es einfach nur «amazing». Während er das sagte, sass ich ihm auf einem Sofa gegenüber, meine Augen auf der Höhe seines weit aufgeknöpften Hemdkragens. Und ich dachte, krass, da ist sie nun, die einzige Gelegenheit in meinem ganzen Leben, diese weltberühmten Brusthaare zu berühren.

Es war auch das erste und letzte Mal, dass sich zwei Journalistinnen dieser Zeitung um ein Interview rissen – und gleichzeitig einen falschen Praktikanten in der Person von Mathias Schenk, Sänger der Bieler Band Death by Chocolate und inzwischen auch SRF-3-Moderator, einschleusten.

Vor ein paar Tagen hat David Hasselhoff ein neues Album veröffentlicht – «Party Your Hasselhoff» heisst es, «ASS» und «OFF» hervorgehoben. Typischer Hoffhumor. Lustigerweise setzt das Werk musikalisch genau da an, wo er damals in Bern aufhören wollte: beim Schlager.

Das ist zum Teil ein bisschen übergriffig, da sich beim Mitsingen von «(I Just) Died in Your Arms» von Cutting Crew sicher keiner je gewünscht hat, dass einer käme und den Song mit einem Skihütten-Beat unterlegen möge. Oder dass das absolut legendäre Intro von Eric Camens «Hungry Eyes» durch ureinfache Schlagerharmonien ersetzt wird. The Hoff hats trotzdem getan – weil er es kann.

Spätestens bei «Damnit I Love You» dürften sich dann aber alle einig sein: Dieses Cover ist genial! David Hasselhoff hat als Highlight des ganzen Albums einen Song ausgewählt, den er gar nicht erst verschlagern, sondern lediglich übersetzen lassen musste. Und das ist gelungen. Am 4. September sang er den Titel mit Matthias Reim, der den Song «Verdammt ich lieb dich» berühmt gemacht hatte, in der «Schlager Challenge 2021» – und verdammt, ich lieb ihn.



Die Schlageretten Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Das Album «Party Your Hasselhoff» erschien am 3. September (Restless / Sony Music). Am 1. April 2023 wird David Hasselhoff es in der Zürcher Samsung Hall präsentieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.