Berner Literatur – Party mit Tiefgang Für seinen zweiten Roman «Ultraviolett» hat der Berner Autor Flurin Jecker sein Leben total umgekrempelt. Die Isolation hat sich gelohnt. Flavia Von Gunten

Autor Flurin Jecker hat seinen zweiten Roman «Ultraviolett» geschrieben. Foto: Adrian Moser

Nichts weniger als den «idealen Roman» wollte Flurin Jecker schreiben. Ideal gemessen an seinem Gefühl, nicht an den Kriterien der Literaturwissenschaft. In seinem zweiten Roman «Ultraviolett» soll alles eins sein: die Sprache und der Inhalt, er als Autor und sein Leben während des Schreibens.

Erzähler Held vertreibt sich seine Zeit mit Raves und Drogen. Das Germanistikstudium hat der Endzwanziger schon lange abgebrochen, ab und zu schreibt er eine Kolumne für ein Techno-Magazin.

Der Einstieg in das Buch gleicht dem Charakter des Protagonisten: Feuer brennt da keines. Die Dialoge mit seinen Kolleginnen und Kollegen drehen sich um Tabletten und Party. Ein bisschen labern, ein bisschen feiern, sonst viel zu tun hat Held ja nicht: «Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht genau gewusst, was das hier sein soll.» – «Eine Party.» – «Das wusste ich.» – «Das ist auch schon alles.»