Zukunft des Spitals Zweisimmen – Partner-AG spricht von einer «unausgewogenen» Vorlage Die Bevölkerung wird entscheiden, wie die Gesundheitsversorgung im Obersimmental und im Saanenland künftig auszusehen hat. Kritik wird an der Abstimmungsvorlage laut. Hans Urfer

Das Akutspital in Zweisimmen ist das zentrale Element des Netzwerks zur integrierten Versorgung im Simmental und Saanenland. Foto: Archiv BO

Wie es mit der integrierten Gesundheitsversorgung in der Region Obersimmental und Saanenland weitergeht, wird die Stimmbevölkerung der entsprechenden Gemeinden in den kommenden Wochen in Form einer Abstimmung entscheiden.

Diese integrierte Versorgung samt Akutspital in Zweisimmen hat die GSS (Gesundheit Simme Saane AG) mit den Partnern Spital STS AG, Spitex-Verein Saane Simme, Genossenschaft Maternité Alpine und der kantonalen Gesundheitsdirektion als Zielbild formuliert.

Partnerin stellt sich quer

Die Veröffentlichung der Abstimmungsvorlage sei ohne Zustimmung der Spital STS AG «als wichtigste Partnerin in der Gesundheitsversorgung» erfolgt, teilte am Donnerstag die Gesundheitsinstitution mit.