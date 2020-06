Abo Studie: So wirkten Corona-Massnahmen Schweizer Lockdown hat 52’000 Todesfälle verhindert

Was wäre passiert, wenn Regierungen in aller Welt im März nicht Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen hätten? Epidemiologen haben das erforscht – eine ETH-Expertin sagt, was die Resultate wert sind.