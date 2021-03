Delegiertenversammlung der SVP – Parteichef Chiesa kritisiert «Krisenmanagement from hell» Marco Chiesa geisselt an der Online-Delegiertenversammlung der SVP die Corona-Politik des Bundesrats und linke Initiativen. Laut Ueli Maurer kostet die Corona-Krise bis Ende Jahr 70 Milliarden Franken.

SVP-Präsident Marco Chiesa spricht an der Delegiertenversammlung, die zum dritten Mal virtuell stattfindet. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

SVP-Parteipräsident Marco Chiesa hat am Samstag an der digitalen DV seiner Partei die Corona-Politik des Bundesrates scharf kritisiert. Er sprach von «permanenten Pleiten und Pannen». Die Initiativen zu Trinkwasser und Pestiziden nannte er «extrem» und «schädlich».

Vorab sandte Chiesa von Neuenburg aus in seiner Ansprache an die Delegierten «unsere Botschaft an das zögerliche Bundesbern»: Die SVP werde weiter kämpfen gegen das «alte Pferd» Rahmenabkommen, gegen den «unwürdigen Knebelvertrag mit der EU».

Dann sprach der SVP-Präsident zur Corona-Krise. «Woher kommen all die zig Milliarden, die so locker ausgegeben werden? So kann es nicht weitergehen.» Es sei nicht akzeptabel, dass ein einziges Gremium, der Bundesrat, solche Entscheide treffe.

Diese «Holzhammerpolitik mit brutalen und und unwürdigen Lockdowns schade auch der Gesundheit der Bevölkerung, immer mehr Menschen litten unter Depressionen. Die Arbeitslosigkeit steige, viele Unternehmen würden kaputt gemacht durch die Politik aus Bern.

«Es herrscht Verwirrung, wo man hinschaut, das ist Krisenmanagement from hell», fuhr Chiesa fort. Die Corona-Politik des Bundesrates zeichne sich aus durch «permanente Pleiten und Pannen». Und: «Unser ganzes Leben darf nicht von einem Virus abhängig gemacht werden, das nicht von heute auf morgen verschwinden wird.»

Das Covid-19-Gesetz sei komplett überladen und verknüpfe sachfremde Themen wie wirtschaftliche Hilfen und die Erteilung von Machtbefugnissen für den Bundesrat. Weil es aber gleichzeitig die Grundlage für die wirtschaftliche Hilfe für diejenigen bilde, welche durch die Corona-Massnahmen in Not geraten sind, sei auch ein Nein problematisch. Deshalb habe der Parteivorstand beschlossen, der Delegiertenversammlung die Stimmfreigabe zu beantragen.

«Nutzlos und überflüssig»

Das CO 2 -Gesetz sei nutzlos und überflüssig, die Schweiz sei für zwei Promille des weltweiten CO 2 -Ausstosses verantwortlich. Der Referendumserfolg zeige, wie unverdaulich das Gesetz für die Bürgerinnen und Bürger sei. Es brächte Mehrkosten von 1500 Franken pro Kopf und pro Jahr und mehr Bevormundung. Dabei könnte die Schweiz «die Vorhut jener sein, die auf Technologie setzen beim Umgehen mit den Ressourcen unseres Planeten». Die Delegierten haben die zur Abstimmung kommende Vorlage mit 120 zu 6 Stimmen abgelehnt.

Eine Annahme der beiden «linken und extremen» Initiativen zu Trinkwasser und Pestiziden würde den Agrarsektor und damit die Selbstversorgung ernsthaft schwächen, sagte Chiesa weiter. «Wollen wir wirklich unsere Landwirtschaft schwächen, indem wir den Import von günstigen und weniger kontrollierten Produkten fördern?»

Zum Gesetz über die polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus sagte Chiesa, der radikale politische Islam sei leider auch in der Schweiz eine Realität, das zeigten die Attentate von Morges und Lugano. «Wir müssen den Behörden die nötigen Massnahmen in die Hand geben.»

Dies sei nun bereits die dritte und hoffentlich letzte digitale DV, welche die SVP durchführe, sagte der Parteipräsident. «Ich bin zuversichtlich, dass wir uns im August in Freiburg wieder physisch treffen können.»

750 Millionen Franken pro Woche

Bundesrat Ueli Maurer hat an der digitalen DV vorgerechnet, wie viel die Corona-Krise voraussichtlich bis Ende Jahr kosten wird: 60 bis 70 Milliarden Franken. «Wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Geld», sagte der Finanzminister. Maurer hielt seine Ansprache an die Delegierten seiner Partei von Bern aus. Er sei im Bernerhof, dem Sitz des Finanzdepartements, am Arbeiten, sagte er.

Die momentanen Corona-Massnahmen kosteten pro Woche etwa 750 Millionen Franken. «Das ist aber noch nicht alles.» Betroffen seien auch die Arbeitslosenversicherung, die AHV, die Mehrwertsteuer und die Steuereinnahmen. «Damit sind wir dann in einem Bereich im Umfang von 60 bis 70 Milliarden, vorausgesetzt, der Lockdown dauert nicht noch längere Zeit.»

Es gelte ein Gleichgewicht zu finden zwischen den finanziellen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. «Das müssen wir besser in den Griff kriegen, das haben wir bisher zu wenig beachtet.»

«Ist das noch unsere Schweiz?»

Er gehöre nicht zu den Verschwörungstheoretikern, sagte Maurer, aber viele Leute sagten ihm «Man darf in diesem Land nichts mehr laut sagen». Das mache ihm Sorgen. «Wir leben in einem Hype, der gefährlich ist für Gesellschaft und Staat.» Kritik und hinterfragen sei kaum gestattet. «Ist das noch unsere Schweiz?»

«Manchmal kommt es mir vor, als ob ich Mitglied einer Sekte wäre und versuche, daraus auszubrechen», fuhr Bundesrat Maurer fort. «Wir brauchen kritische Bürgerinnen und Bürger. Es darf nicht sein, dass man den Leuten verbietet zu denken.» Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr.

SDA