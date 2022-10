Bundesrätlicher Notfallplan – Im Extremfall müsste der Strom­verbrauch halbiert werden Netzabschaltungen, Geräteverbote: Der Bundesrat bereitet Massnahmen vor, um den Energieverbrauch im Extremfall zu halbieren. Und er prüft brisante Vorgaben an die Firmen. Fabian Renz Stefan Häne

«Die Unruhe wächst»: Die Schweiz wartet derzeit gespannt auf den Notfallplan von Bundesrat Guy Parmelin zum drohenden Krisenwinter. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist das am sehnlichsten erwartete Stück Papier der Schweiz: der Notfallplan, in dem Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) aufzeigt, wie man bei einem gravierenden Strommangel reagieren würde. «Die Unruhe wächst», sagt Fabio Regazzi, Präsident des Schweizer Gewerbeverbands. Nicht genau zu wissen, wie bei einer Strommangellage vorgegangen würde, sei Gift für die Unternehmen. «Wir brauchen so schnell wie möglich Planungssicherheit.» Auch SP-Fraktionschef Roger Nordmann bekundete im Interview mit dieser Zeitung seine Ungeduld: «Alle warten auf diese Verordnung. Mir ist ein Rätsel, warum sie immer noch nicht vorliegt.»