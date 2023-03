Projekt «Avenir Berner romande» – Parlament will die Verwaltung im Berner Jura neu organisieren Das Projekt beinhaltet unter anderem ein neues Verwaltungszentrum. Voraussichtlich nächste Woche wird in Bern über die Kredite debattiert.

Die alte Fabrik von Tavannes Machines soll zu einem Verwaltungsgebäude umfunktioniert werden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit dem Projekt «Avenir Berner romande» will die Berner Regierung die kantonale Verwaltung im Berner Jura und Biel reorganisieren. Der Grosse Rat hat am Dienstag diesen Bericht mit 146 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zu Kenntnis genommen.

Grossrätin Anne-Caroline Graber (SVP/La Neuveville) betonte in der Ratsdebatte, dass Moutier «schon» in 33 Monaten den Kanton wechseln soll. Deshalb dränge die Zeit.

Neuorganisation der Verwaltung

Bei der Reorganisation der Verwaltung achtete die Staatskanzlei in ihrem Bericht an den Regierungsrat, dass die verschiedenen Standorte zu Kompetenzzentren werden.

So ist in ehemaligen Fabrikgebäuden in Tavannes ein Verwaltungszentrum geplant. Im Nachbardorf Reconvilier soll ein neues Gebäude für die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und das Regionalgericht entstehen.

Der Bau in Reconvilier wird voraussichtlich nicht mit dem Übertritt von Moutier am 1. Januar 2026 fertiggestellt sein, war dem Bericht zu entnehmen. Aufgrund dessen sind Provisorien für die Unterbringung der betroffenen Verwaltungen nötig.

Der Grosse Rat wird voraussichtlich nächste Woche über die Kredite für die Reorganisation der Verwaltung debattieren. Diese Entscheide könnten umstritten sein, denn verschiedene Fraktionen haben betont, dass die Kosten vernünftig bleiben müssten und sie diese genau unter die Lupe nehmen werden. Im Bericht ist die Rede von Kosten von insgesamt 105 Millionen Franken.

Klärung der Jurafrage

Vor allem für die Grossrätinnen und Grossräte aus dem Berner Jura hatte diese Abstimmung einen symbolischen Charakter. Mit dieser Abstimmung könne das Kapitel der Jurafrage abgeschlossen werden, sagte Virginie Heyer (FDP/Perrefitte). Für den Berner Jura sei es ein historischer Entscheid, fügte Hervé Gullotti (SP/Tramelan) an.

Der bernjurassische Regierungsrat Pierre Alain Schnegg meinte, dass mit dieser Abstimmung der Streit, welcher vor 75 Jahren im Ratssaal ausgebrochen war, endlich beigelegt werden könne.

Berner Podcast «Gesprächsstoff» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.