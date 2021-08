Trinkwasser in Langnau – Parlament will die neue Fassung Der Grosse Gemeinderat von Langnau spricht sich einstimmig dafür aus, die Wasserfassung Grauenstein zu sanieren. Das Volk stimmt im November über die Vorlage ab. Benjamin Lauener

Brunnenmeister Hanspeter Wüthrich (links) und Gemeinderat Beat Gerber sind beide von der neuen Wasser-Lösung überzeugt. Foto: Nicole Philipp

Von einer reinen Formsache zu sprechen, wäre vermessen und doch war die Diskussion schnell beendet. Zu wichtig erschien allen Beteiligten eine gute Trinkwasserversorgung. Wie es die Langnauer Exekutive vorschlug, legt auch das Parlament dem Volk nahe, der 1,62 Millionen teuren Sanierung der Wasserfassung Grauenstein zuzustimmen. Einstimmig votierte die Legislative für die Abstimmungsempfehlung.

Seit einem knappen Jahrhundert bezieht die Gemeinde Langnau ihr Trinkwasser aus dem Gebiet Grauenstein zwischen Trubschachen und Kröschenbrunnen. Weil die Kantonsstrasse unmittelbar an der bestehenden Wasserfassung vorbeiführt, kann keine Schutzzone mehr ausgeschieden werden. Also muss die Wasserfassung verschoben werden. Rund hundert Meter näher an Trubschachen soll sie zu liegen kommen. Da am neuen Standort das Grundwasser aber tiefer liegt, muss eine andere Brunnentechnik angewandt werden als bisher. Es braucht einen Neubau.