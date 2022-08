Wasser im GGR Steffisburg – Parlament stimmt dem Verkauf an die Waret zu Zum zweiten Mal diskutierte der Grosse Gemeinderat über die Neuorganisation der Wasserversorgung. Der Gemeinderat hatte das Geschäft überarbeitet – und war damit erfolgreich. Janine Zürcher

Das Thema Wasser bewegte den GGR Steffisburg erneut. Foto: Janine Zürcher

Im zweiten Anlauf sagte der GGR Ja: Gestern Abend genehmigte das Gemeindeparlament von Steffisburg die «Übertragung und Integration der Primäranlagen der Netzulg AG in die Wasserversorgung der Region Thun (Waret) AG», wie es in den GGR-Unterlagen heisst. Das bedeutet: Geht es nach Steffisburg, ist neu die Waret AG zuständig für alle Anlagen, in denen Wasser aus Quellen und der Grundwasserfassung gefördert, gespeichert, wenn nötig aufbereitet und in die Versorgungsgebiete transportiert wird. Die Energie Thun AG hat dem Unterfangen bereits zugestimmt. In Heimberg kommt das Geschäft am 25. September an die Urne, und im ebenfalls involvierten Hilterfingen ist noch offen, wann ein Entscheid fällt.