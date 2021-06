Stadtrat Thun: Rechnung 2020 – Parlament lobt, warnt – und hofft Der Stadtrat hat die Rechnung 2020 einstimmig durchgewinkt. Bezüglich der künftigen finanziellen Aussichten schwankte das Meinungspendel zwischen Demut, Vorsicht und Hoffnung. Gabriel Berger

Die Stadt Thun aus der Vogelperspektive. Am Donnerstagabend hat der Stadtrat über die Rechnung 2020 debattiert. Foto: Christoph Gerber

«Wir haben ein Gewitter prognostiziert.» Es sei lediglich unklar, wie stark es ausfallen und wie lange es dauern werde. Die Worte könnten von einer Meteorologin stammen – geäussert vor ein paar Tagen im Hinblick auf die heftigen Regenschauer. Gesagt hat das Zitat jedoch Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) – und zwar bereits Ende April. Die Thuner Finanzvorsteherin blickte damals auf die anstehenden finanziell herausfordernden Jahre für die Stadt.

«Vielleicht haben wir Glück und das Gewitter zieht knapp an uns vorbei.» Andrea de Meuron, Gemeinderätin (Grüne)

Am Donnerstag beugte sich nun auch der Thuner Stadtrat über die Thematik. In erster Linie ging es um die Genehmigung der Jahresrechnung 2020, die mit einem Plus von 3,9 Millionen Franken in der Erfolgsrechnung schliesst. Der Betrag soll als Reserve in die Spezialfinanzierung «Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen» fliessen. Das Wichtigste vorweg: Das Parlament hat sowohl die Rechnung als solches wie auch die erwähnte Verwendung des Ertragsüberschusses einstimmig angenommen.