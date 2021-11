Stadtrat Thun zu Budget 2022 – Parlament findet Defizit «hinnehmbar» Trotz eines Defizits von rund 8,7 Millionen Franken passierte das Budget 2022 den Stadtrat einstimmig. Leise Kritik löste einzig das Stellenmoratorium aus – das keines mehr sei. Gabriel Berger

Die Stadt Thun in einer herbstlichen Luftaufnahme. Das Budget für das kommende Jahr sieht ein Defizit von gut 8,7 Millionen Franken vor. Foto: Christoph Gerber

8,7 Millionen Franken: Mit einem Defizit im Gesamthaushalt in dieser Höhe rechnet die Stadt Thun im Budget fürs kommende Jahr. Das erwartete Ergebnis präsentiert sich zwar klar schlechter als in den 2010er-Jahren, als vor der Pandemie meist ausgeglichene Rechnungen resultierten. Der voraussichtliche Fehlbetrag liegt allerdings auch rund sieben Millionen tiefer als jener, der im Budget 2021 prognostiziert wurde. Sieht der Thuner Stadtrat also das halb leere Glas oder das halb volle?

Hoffen auf Entspannung

Finanzvorsteherin Andrea de Meuron (Grüne) hielt am Donnerstagabend einleitend fest, dass der neuste Voranschlag zwar nach wie vor Corona-geprägt sei, sich aber bereits ein «Silberstreifen am Horizont» abzeichne. Diese Sichtweise teilten mehrere Stadträtinnen und Stadträte: Thomas Bieri (SVP) beispielsweise zeigte sich zuversichtlich, dass die Erholung der Wirtschaft sich fortsetzen werde. «Das lässt hoffen, dass künftig auch wieder ausgeglichene Rechnungen drinliegen.»