Kandersteg: Laufende Mitwirkung – Parkplatzmangel zwingt zu baulichen Massnahmen Wie in anderen Tourismusorten ist das Parkplatzangebot auch in Kandersteg unterdurchschnittlich. Dies zeigt sich bei der Oeschinenbahn. Herbert Kobi

Im Waldstück auf dem Oeschiweidli, nahe der Talstation und des Hotels Ermitage, sollen Rodungen für weitere Parkplatzflächen vorgenommen werden. Foto: Corina Kobi

Das Problem mangelnder Parkplätze stellt sich in Ferienregionen immer mehr. In Kandersteg ist vor allem die Parkmöglichkeit rund um die Talstation Oeschinenbahn betroffen. Der Gemeinderat erbat deshalb die Bevölkerung, bis am 25. September bei der Zonenplan- und Baureglementsänderung «Gondelbahn Kandersteg» mitzuwirken.