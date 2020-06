Aus für Holzbänke auf Parkplätzen? – Parklets werden ein Fall für Juristen Der Kanton findet, Sitzgelegenheiten auf Parkplätzen sind ohne vorgängige Baupublikation unzulässig. Die Stadt widerspricht und gibt ein Rechtsgutachten in Auftrag. Michael Bucher

Chill-out-Zone statt Parkplatz: Ob die sogenannten Parklets auch diesen Sommer die Strassen säumen, bleibt vorderhand unklar. Foto: Franziska Rothenbühler

Seit zwei Jahren versucht die Stadt Bern in den Sommermonaten ihr Strassenbild aufzuwerten, indem sie an ausgewählten Orten Sitzgelegenheiten aus Holz aufstellt. Parklets nennen sich die Ruhezonen ohne Konsumzwang. Zu stehen kommen sie in der Regel auf Parkplätzen – etwa in der Zeughausgasse, wo in den letzten zwei Sommern während zweier Monate sieben Parklets die Leute zum Verweilen anlockten. Kostenpunkt: stolze 94’000 Franken.