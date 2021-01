Nun auch in Thun – Parkgebühr kann man neu auch per App bezahlen Am 4. Januar führt die Stadt Thun das bargeldlose Bezahlen von Parkgebühren ein.

Parkgebühren können seit 4. Januar in der Stadt Thun per App bezahlt werden. Foto: Michael Gurtner

Per 4. Januar führt das Tiefbauamt die digitale Bezahlung von Parkgebühren ein. Neu können alle gut 2000 bewirtschafteten Parkplätze der Stadt Thun via Smartphone über die zwei Applikationen Parkingpay und Sepp Parking bezahlt werden.

Sepp Parking geniesst in der Agglomeration Thun und im Berner Oberland bereits eine hohe Verbreitung. Parkingpay hingegen ist schweizweit verbreiteter und funktioniert mit einer kostenlos erhältlichen Chipkarte auch an Parkieranlagen mit Barrieren, so in allen Parkhäusern der Parkhaus Thun AG und vielen Parkhäusern in anderen Schweizer Städten.