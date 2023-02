In ihrem Podcast – Paris Hilton verrät den Namen ihres Babys Den durch eine Leihmutterschaft empfangenen Sohn hat die Millionenerbin nach einer US-Stadt und einem Vogel in der griechischen Mythologie benannt.

Paris Hilton, unter anderem bekannt aus «The Simple Life» ist Mutter geworden. Mit ihrem Ehemann Carter Reum hat sie per Leihmutterschaft einen kleinen Sohn in ihrer Familie empfangen. Im Podcast der Miillionenerbin hat Hilton den Namen des Kleinen bekannt gegeben.

Und zwar heisst der Neugeborene mit vollem Name: Phoenix Barron Hilton Reum. Der Name Phoenix, schreibt die «Daily Mail», sei in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Der Name stammt aus der griechischen Mythologie. In den USA soll der Name unter den Top 200 für Jungen trenden.

Weitere Kinder will Hilton nach Ortschaften benennen

Zudem verriet Hilton in ihrem Podcast, dass der zweite Namen jener ihres verstorbenen Grossvaters Barron Hilton ist sowie dass sie ihre weiteren Kinder nach Ortschaften benennen wolle, so wie sie selbst. Der Grossvater von Hilton sei immer ihr Mentor gewesen und sie habe zu ihm aufgeschaut. «Ich vermisse ihn jeden Tag», soll sie im Podcast gesagt haben.

«Mein wunderschöner kleiner Junge heisst Phoenix Barron Hilton Reum und Carter und ich sind so stolz, ihn auf der Welt willkommen zu heissen», so Hilton.

