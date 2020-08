PSG-Fans sind bereits in Feierlaune

Die Fans von PSG sind bereits am Feiern. So versammeln sich derzeit in den Strassen der Stadt schon Hunderte von PSG-Fans. Viele tragen zwar Schutzmasken, doch die Sicherheitsabstände werden kaum eingehalten. Auch viel Pyrotechnik ist zu sehen.

Dass das passiert, ist nicht verwunderlich. Denn: Die Behörden befürchteten bereits Jubelfeiern von PSG-Fans. So gab es solche auch nach dem Halbfinalsieg, als Fans ohne Schutzmasken und Sicherheitsabstand mit Pyrotechnik in den Pariser Strassen feierten. Aus diesem Grund sind am Sonntagabend rund 3000 Polizisten und Sicherheitskräfte im Einsatz.