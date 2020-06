Leserreaktionen – Paradigmenwechsel sind jetzt nötig Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Videos von Tierschützern haben aufgezeigt, wie Schweine auf Schweizer Bauernhöfen leiden.

Zu «Drastische Bilder aus Schweizer Ställen»

Paradigmenwechsel sind jetzt nötig

Steter Tropfen höhlt den Stein, oder die Hoffnung auf eine Änderung stirbt zuletzt. Grosser Dank gebührt dem Verein «Tier im Fokus» für das Bildmaterial der unhaltbaren, grauenhaften Zustände in gewissen Schweineställen der Schweiz. Es braucht unsere Konfrontation mit dem Tierleid, immer und immer wieder. Paradigmenwechsel sind jetzt nötig in der Nutztierhaltung und allen anderen Bereichen der Wirtschaft: Setzen wir doch auf Qualität.

Christine Schneider, Subingen

Zu «Weiterhin keine Einigung zur Konzernhaftung»

Unser Haus selber in Ordnung bringen

Die Handelsliberalisierung ist nur mit sozialen Schutzmassnahmen und ökologischen Kompensationen realisierbar. Die Konzernchefs und ihre Wasserträger im Parlament verharren in ihrem anachronistischen Glauben, dass sie eine grenzüberschreitende Konzernhaftung auf die Dauer verhindern könnten. Sie verdrängen diese neuen Realitäten der Weltwirtschaft genauso, wie mit dem Bankgeheimnis bei uns jahrzehntelang jedes Unrechtsbewusstsein zur Steuerflucht verdrängt worden ist. Wir sollten die Kraft aufbringen, unser Haus selber in Ordnung zu bringen, und nicht immer verspätet auf Druck des Auslandes.

Alex Schneider, Küttigen

Zu «Thoma warnt vor Stromlücke im Winter»

Die Natur kümmert Finanzriesen wenig

Das ist wieder die bekannte Masche von Suzanne Thoma: Angstmacherei. Mit teilweise halben Rappen vergütet die BKW den ihr gelieferten Strom. Gleichzeitig macht die BKW Riesengewinne und Suzanne Thoma erhält einen Lohn, den niemand verdienen sollte. Noch trauriger ist aber, dass der Kanton Bern als Hauptaktionär nichts zur Förderung alternativer Energie unternimmt. Angstmacherei, wie in diesem Fall, ist eine Waffe, die zu Unsicherheiten führt. Ob unserer Natur geholfen wird oder nicht, kümmert Finanzriesen wie die BKW wenig.

Erwin Baur, Gunten

Überbrückungspläne sind schlecht für unsere Umwelt

Seit Jahren zeigt uns die Entwicklung des Stromverbrauches, dass ohne das AKW Mühleberg Stromlücken

entstehen werden. Diese Überbrückungen will Suzanne Thoma mit Gaskraftwerken schliessen, die riesige Mengen an Kohlendioxid in die Luft abgeben und unser Klima beeinträchtigen. Die Leistungen von neuen Solar- und Windkraftwerken reichen nicht. Im Gegensatz dazu gab das AKW Mühleberg kein einiges CO2 in die Atmosphäre ab. Die AKW in unserem Land werden regelmässig pünktlich gewartet, sind sicher. Gaskraftwerke hingegen schaden unserem Klima und machen uns auch noch auslandabhängig.

Ruedi Studer, Niederscherli