Para-Sportanlass in Matten – Schnelle Räder auf der heissen Piste Top-Tempi für Rollstühle, Handbikes und Velos: Am 3. Pararace- und Roll-Event auf dem Flugplatz standen Räder aller Art im Mittelpunkt. Mit dabei war auch ein bekanntes Gesicht. Anne-Marie Günter

Der Start zum Inklusions-Staffelrennen mit Paralympics-Medaillengewinner Christoph Kunz (rotes T-Shirt) auf dem Handbike. Foto: Anne-Marie Günter

Mit einem grossen Zelt und vielen Sonnenschirmen waren die Organisatoren bestens vorbereitet auf zwei heisse Radrenntage auf dem Flugplatz in Matten. Zum dritten Mal organisierte der Verein Pararace mit Präsident Walter Hintermeister und vielen Helferinnen und Helfern den Sportanlass für radfahrende Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit einer Beeinträchtigung. Wer am Sonntag mehrere Runden fuhr, konnte, wenn er wollte, kurz nach dem Start- und Zieltor am Pistenrand sogar eine von einem Helferteam an die richtige Stelle geleitete kurze Dusche nehmen.