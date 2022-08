Privatspitex in Hofstetten – Papillon vor einer neuen Ära Ab Oktober lösen zwei neue Fachkräfte des Gesundheitswesens die Leiterin der Privatspitex Papillon ab. Und am 20. August findet das jährliche Papillonfest statt. Monika Hartig

Ruth Würgler im Büro der Privatspitex Papillon in Hofstetten. Auf Ende Jahr gibt sie die Leitung ab. Foto: Monika Hartig

«Man muss Menschen gern haben. Das Vertrauen der Patienten in ihre Pflegekräfte ist die Basis unseres Berufs», sagt Ruth Würgler (66) aus Meiringen. Die Pflegefachfrau ist Leiterin der privaten Spitex Papillon GmbH am Scheidweg in Hofstetten. Ein kompetentes 16-köpfiges Frauenteam kümmert sich tagtäglich um Menschen mit Betreuungsbedarf.