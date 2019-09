Papi kommt nicht

«Wann kommt Papi endlich?»

«Sein» Wochenende naht. Die Taschen stehen gepackt bei der Haustüre, Hasi guckt lieb aus dem Rucksack, und die Kinder sitzen auf der Treppe und warten. Meine kleine Tochter freut sich besonders. Endlich kann sie Papi erzählen, was sie die vergangenen Wochen alles in der Kita erlebt hat. Wie sie mit Mami und ihrem grossen Bruder Kekse backen und verzieren durfte, und wie gut sie das Samichlaussprüchli vorgetragen haben. Ihre selbstgemalte Zeichnung hält sie fest umschlossen. Bunte Herzen, Blumen und Sterne schmücken das Papier.

Die Kirchenglocke schlägt halb sieben. Er wird sicher gleich klingeln, versichere ich den beiden. Das Warten erhöht die Spannung. «Wann kommt er denn?» tönt es aus dem Korridor. «Bestimmt wird er jeden Moment da sein», versichere ich nochmals aus der Küche. Zwischenzeitlich ist es bereits viertel vor sieben. Um sieben wollte ich ebenfalls los. Ins Wellnesswochenende nach Österreich:. Winterspaziergänge, saunieren, entspannen und gutes Essen stehen auf meinem Plan. Die Massage habe ich bereits online gebucht, damit ich mir diese vor Ort auch wirklich gönne. Denn meine Batterien müssen dringend geladen werden – mein Energiepegel steht derzeit nämlich auf Low.

Ich schreibe ihm eine Nachricht. «Wann kommst du?» Minuten verstreichen. Die Nachricht wird nicht gelesen.

Ich rufe an. Keine Antwort.

Ich lass nochmals durchklingeln. Und werde weggedrückt.

Man kann niemanden zwingen, Verantwortung zu übernehmen

Ich ahne nichts Gutes. Wie sage ich bloss den Kindern, dass Papi mal wieder nicht kommt. Einfach so, unbegründet, ohne Entschuldigung, ohne Absage. Einfach, weil er seine Prioritäten anders setzt.

«Lasst uns noch etwas warten», sage ich und verschaffe mir so etwas Zeit um eine «kindertaugliche» Erklärung zu finden. Meine Emotionen will ich keinesfalls zeigen. Da stampft mein Sohn bereits wütend und mit Tränen in den Augen die Treppe hoch in sein Zimmer und brüllt: «Ich habe es gewusst! Er kommt nicht. Er ist bestimmt mit seinen Kollegen unterwegs und feiert.» Wumm, die Zimmertüre knallt. Ich stehe in der Küche, wische mir die Tränen aus den Augen, reisse mich zusammen und gehe zu meiner Tochter. Sie sitzt immer noch mit ihrer lustigen rosa Bärenmütze und ihren blinkenden Winterstiefeln auf der Treppe. Mit ihren stahlbauen Augen sieht sie erwartungsvoll zu mir hoch. «Kommt Papi nicht?» «Nein, mein Schatz, sage ich, er kommt wohl nicht mehr. Wahrscheinlich ist ihm etwas dazwischengekommen.» Sie zuckt mit ihren Schultern und ihre Lippen beginnen zu zittern. Dicke Tränen kullern ihr übers Gesicht. Und als ich sie hochhebe und an mich drücke, schüttelt es sie und ein herzzerreissendes Weinen bricht aus ihr heraus. Minutenlang sitzen wir eng umschlungen da.

Mein Shirt ist von ihren Tränen bereits durchnässt. Ich streiche ihr durchs Haar, über ihren Rücken und gebe ihr Zeit sich zu beruhigen. Halte sie fest an mich gedrückt und versichere ihr, dass ich sie niemals alleine lassen werde. Minuten verstreichen. Ich rieche an ihrem Haar, spüre ihren Herzschlag. Nachdem sie sich beruhigt hat, trage ich sie hoch ins Zimmer zu ihrem Bruder. Auch er leidet. Liegt in seinem Bett unter die Decke verkrochen. Und kocht vor Wut. Ich verstehe ihn nur allzu gut. Ich sitze auf dem Bettrand und streiche ihm über den Kopf. Plötzlich dreht er sich um und schnellt hoch: «Nie hält er sich an Abmachungen. Ich will nicht mehr zu ihm. Ich hasse ihn!» Ich strecke ihm meinen Arm entgegen, drücke beide Kinder fest an mich und verspreche, immer für sie da zu sein.