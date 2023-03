Die Loubegaffer – Paola bei Stadtrat Righetti und Aebersold in Leipzig Bei Claudio Righetti fand ein Nostalgieabend mit Paola statt. Und Michael Aebersold reiste nach Leipzig. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Lauben. Die Loubegaffer

Sie schwelgten in alten Zeiten: Netzwerker Claudio Righetti, Michael von der Heide, Paola und Stadtpräsident Alec von Graffenried. Foto: PD

Der Berner Stadtrat Claudio Righetti (Die Mitte) ist ein begnadeter Netzwerker. Wenn er für einen Empfang ins Chalet Muri lädt, findet sich jeweils viel Prominenz ein. Das war auch am vergangenen Mittwoch so, als er den Schweizer Sänger Michael von der Heide und die Sängerin Paola zu Gast hatte. Zwischen den beiden Showstars aus der Ostschweiz gibt es eine enge Verbundenheit. Sie haben sich erstmals 1998 in einer Fernsehsendung getroffen, als sie – auf den Wunsch des Sängers hin – gemeinsam das Lied «Blue Bayou» gesungen haben. «Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Der Gesprächsstoff geht uns nie aus: Musik, Musik, Musik», erzählte die 72-jährige Sängerin.