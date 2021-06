Kunstaktion in Wimmis – Panzersperren in Zartrosa Die Aktionskünstlerin Barbara Kiener hat das markante Weltkriegsrelikt über Nacht in ein neues Farbgewand gesteckt. Was hält die Gemeinde davon? Claudius Jezella

Die rosafarbenen Panzersperren in Wimmis: Eine Arbeit der Aktionskünstlerin Barbara Kiener. Foto: PD

Und auf einmal waren sie rosa. Die dicht aneinandergereihten Betonspitzen unterhalb des Niesen bilden schon so eine auffällige Landmarke. Aber seit Dienstagmorgen sind sie nun wirklich unübersehbar. Die Aktionskünstlerin Barbara Kiener hat die 375 Panzersperren ausgangs des Dorfes in der Nacht zuvor angemalt und so ein rosafarbenes Band in die Landschaft gesetzt. Mit dieser, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, «illegalen Kunstaktion» habe sie die «militärischen Zeitzeugen als mahnendes Momentum» nutzen wollen.

Vergängliche Kunst: Kalkkreide in Verbindung mit Lebensmittelfarbe. Foto: PD

Die Künstlerin will mit der Aktion nach eigenen Angaben «den politischen und gesellschaftlichen Unwillen der Schweiz» kritisieren, bezüglich Kriegsgeschäfte Klarheit zu schaffen und sich konsequent neutral zu verhalten. «Andererseits setzt die Signalfarbe Rosa einen spannenden Akzent in der Wimmiser Landschaft, der uns darüber im Unsicheren lässt, inwiefern es sich dabei um Kunst oder Vandalismus handelt», heisst es in der Mitteilung.