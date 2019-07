Zwei Schweizer sollen junge Frau vergewaltigt haben

Die Polizei von Barcelona verhaftete am Freitag zwei Schweizer, die in den frühen Morgenstunden eine 22-jährige Touristin am Strand vergewaltigt haben sollen.

Wie «La Vanguardia» berichtet, hatten die Schweizer, beide ebenfalls 22 Jahre alt, die Frau in der Disco «Opium» im Quartier Barceloneta kennengelernt. Alle drei sprachen Französisch. Als die Frau ohne Begleitung ihrer Freundinnen auf die Toilette ging, seien die Schweizer ihr gefolgt.