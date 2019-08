Zugpersonal trauert im Zürcher HB um verunglückten Kollegen

Dann klatschten die SBB-Mitarbeiter kurz. Viele der Anwesenden trösteten sich gegenseitig, hielten sich an den Händen oder fielen sich in die Arme. Organisiert hatte den Anlass die Eisenbahngewerkschaft SEV, die dieser Tage auch ihr hundertjähriges Bestehen feiert. Deshalb steht in der Bahnhofshalle zurzeit ein «Jubiläumsbus». Daneben wurde ein Tisch mit einem Bild des Verstorbenen und einem Kondolenzbuch aufgestellt.

«Es hätte jeden von uns treffen können»

Die Trauernden versammeln sich und hinterlassen ihre Abschiedsgrüsse. «Es hätte jeden von uns treffen können», sagt ein Kollege des Verunglückten. Noch vor kurzem habe man mit ihm gesprochen und gescherzt, es sei unvorstellbar, was passiert ist. «Niemand konnte sich richtig von dir verabschieden, weshalb wir das jetzt auf diese Art machen.» Nach der Anpsrache folgte eine weitere Gedenkminute. Und die Organisatoren beschlossen, eine kurze Pause einzulegen.

Im Anschluss wandte sich Giorgio Tuti, Präsident der SEV, an das versammelte Zugpersonal und die Öffentlichkeit.

Einklemmschutz hat versagt

Die bisherigen Untersuchungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zeigen, dass der Einklemmschutz des Zugwagens nicht funktioniert hat. Normalerweise stoppen Türen den Schliessvorgang, wenn sich etwas im Weg befindet – am vergangenen Wochenende ist dies aber nicht geschehen. Ob allenfalls weitere Sicherheitssysteme versagten, ist Gegenstand der Untersuchung.

Fest steht, dass bei neueren Zugmodellen Sicherheitssysteme eine Abfahrt verhindern, solange eine Tür geöffnet ist. Der Unfall passierte jedoch mit einem Einheitswagen IV, der seit Jahrzehnten im Einsatz steht. Bei diesem Wagentyp meldet der Zugbegleiter dem Lokführer per SMS, ob der Zug abfahrbereit ist. Doch auch in diesen Zügen ist ein technisches System verbaut: Sind alle Türen verschlossen, erlischt im Führerstand eine rote Lampe. Erst dann darf der Lokführer den Zug in Gang setzen. Die Sust geht davon aus, dass die Lampe tatsächlich auch erloschen war. Das werde aber noch genauer untersucht.

Personal fordert einen Fahrstopp

Im Moment haben die SBB 493 der Einheitswagen IV im Einsatz. Und dies soll bis auf weiteres auch so bleiben, sagen die SBB. Man werde die Züge in den nächsten Wochen einer zusätzlichen Kontrolle unterziehen.

Das Schweizer Zugpersonal fordert laut Medienbericht aber einen Fahrstopp für den betroffenen Wagentyp.