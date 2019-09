Zeichen gegen Bullying: Junger Fan erhält College-Stipendium

Der Viertklässler aus Altamonte Springs in Florida stand vor einem Dilemma, als seine Schule den «College Colors Day» feierte. Dabei geht es darum, die Farben des favorisierten College-Teams zu tragen – in den USA feiern Schulen diese Art von Tagen regelmässig, sei es, um die Kreativität der Schüler zu fördern oder um sie bei Laune zu halten.

Der Bub, von dem die Lehrerin Laura Snyder vergangene Woche berichtete, wurde kreativ: Er sei ein grosser Fan der Volunteers, dem Team der University of Tennessee, aber habe kein T-Shirt von ihnen. Immerhin eines in der richtigen Farbe fand sich in seinem Kleiderschrank – und so kam er am grossen Tag in Orange zur Schule. Und damit keine Missverständnisse aufkämen – schliesslich tragen viele College-Teams Orange – bastelte er sich ein «U of T» auf die Brust. Sonderlich schön war das vielleicht nicht, aber immerhin originell.

Die Lehrerin macht den Unterschied

Nun sind Originalität und mutige Fashionstatements an Primarschülern unter Umständen verschwendet, und so musste er sich in der Mittagspause allerlei Ungeziemtes von Mitschülerinnen anhören. Und das, obwohl sich der Knabe doch so sehr auf den Tag gefreut hatte. Natürlich war er am Boden zerstört. Da beschloss seine Lehrerin, seine Geschichte zu erzählen – sie wollte ihm nicht nur ein echtes Leibchen der University of Tennessee organisieren, sondern etwas «extra special».