Zehnjähriger im Aargau von Lastwagen überfahren

Ein zehnjähriger Knabe wurde am Donnerstag in Moosleerau AG von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Lastwagenchauffeur bemerkte den Unfall zuerst nicht und fuhr weiter.

Die Kantonspolizei Aargau leitete sofort eine Fahndung und Ermittlungen ein. Sie konnte Fahrer und Fahrzeug noch am Nachmittag in der Region ausfindig machen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach 12 Uhr auf der Luzernerstrasse im Zentrum von Moosleerau. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Knaben auf ihren Fahrrädern in Richtung Aarau unterwegs.