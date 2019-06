«Wir leben. Nur das zählt»

Den Hund hat Patricia Jacot am Halsband aus dem Wasser gezerrt, der Tochter konnte sie nicht helfen. Die Einwohnerin von Villiers sitzt vor ihrem Haus, die Tür steht offen, drinnen: Verwüstung. Schlamm, Dreck, Unheil. «Zehn Minuten dauerte es, und ich hatte das Wasser an meiner Brust», sagt sie. So schnell kam die Flut. An den Haus-wänden zieht sich eine schnurgerade Grenze zwischen Schmutz und Weiss, 1,50 Meter über Boden, auf Brusthöhe – der Wasserstand. Das Haus liegt am Dorfeingang, Jacot hat es zuerst und am härtesten erwischt. Sie habe Glück gehabt, doch ihre Tochter liege mit verletztem Rücken im Spital von La Chaux-de-Fonds. «Vielleicht läuft sie nie mehr», sagt Jacot. Die 27-jährige Tochter war auf dem Heimweg, als ihr Auto von der Wasserflut mitgerissen wurde. Bis zum Hals sei sie im Wasser gewesen, erzählt die Mutter, dann kam ein Bauer mit seinem Traktor und rettete sie.