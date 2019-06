«Wir harrten eine Stunde lang auf den Steinen aus»

Philipp* und Jonas*, wie geht es euch im Moment? Wir waren zuerst einmal sehr erleichtert, dass wir gerettet waren, gleichzeitig auch geschockt – die ganze Situation war irgendwie unwirklich und noch nicht ganz fassbar. Mit den Bildern und Berichten in der Presse wurde uns die Dramatik und Lebensgefahr und unser grosses Glück dann noch deutlicher vor Augen geführt. Wir sind zur Zeit im Kanton Aargau und sind dabei, das erlebte Schritt für Schritt zu verarbeiten und die Konsequenzen anzugehen.

Was habt ihr hier in der Schweiz unternommen? Wir sind letzten Dienstag in die Schweiz eingereist und waren zu Kletterferien unterwegs zu einem Campingplatz ins Tessin.

Ihr habt dann euren VW-Bus auf den Bergbahnparkplatz in Splügen GR abgestellt. Wie kam es dazu? Wir kamen mitten in der Nacht an. Auf der Durchreise ins Tessin kamen wir in ein Gewitter und entschieden uns daher, auf dem öffentlichen Parkplatz zu übernachten. Wir hatten den Bach bemerkt, vom Auto bis zum Bach waren es jedoch mehrere Meter. Nicht im Traum hätten wir daran gedacht, dass ein steigender Wasserspiegel den Parkplatz unterspülen und uns den Boden unter unseren Füssen wegreissen könnte...

Wie habt ihr reagiert, als ihr gemerkt habt, dass das Wasser kommt? Ich habe im Schlaf eine Bewegung des Fahrzeugs wahrgenommen und bin dadurch aufgewacht. Das Gewitter hatte mich schon früher in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Ich richtete mich auf und schaute aus dem grossen Heckfenster des VW-Busses.

Zur linken Seite sah ich stark strömendes Gewässer und zur rechten Seite sah ich den Parkplatz, an dessen Kante wir standen. Ich war geschockt, dachte aber, wir hätten noch eine Chance, mit dem Bus schnell wegzufahren. Ich weckte meinen Cousin Philipp. Er sprang auf und wollte die Zündung des Wagens starten.

In diesem Moment passierte es: der Wagen rutschte rückwärts in den Fluss herein und wurde von der Strömung mitgerissen. Wir blickten uns an und wussten beide, dass die Situation soeben ernst geworden ist.

Der VW-Bus verfing sich nach einer halben Drehung im Gewässer an einem Stein – zum Glück. Allerdings war uns auch jetzt noch klar, dass wir alleine diese Situation nicht lösen konnten – wir brauchten Hilfe.

Wie ging es dann weiter? Wir liessen sofort die Fenster herunter, um nicht im Fahrzeug gefangen zu sein und Philipp rief den Notruf an. Wir beide wussten nicht, wo genau wir in der Nacht zum Übernachten geparkt hatten. Der letzte Ortsname, der mir auf der Fahrt aufgefallen war, war «Sufers». Der Beamte des Notrufs fragte, ob wir aussteigen könnten. Wir entdeckten zwischen dem tobenden Gewässer eine Art kleine Kiesbank mit drei Felsbrocken, an der unser Auto hängengeblieben war.