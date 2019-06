Wiederaufbau der Brücke in Genua gestartet

Rund zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz der Autobahnbrücke in Genua hat offiziell der Bau eines neuen Viadukts begonnen. Für Freitag ist die Sprengung der verbleibenden Pfeiler der Unglücksbrücke geplant.

Am Dienstag wurde der Start der Betonarbeiten für das Fundament des ersten Brückenpfeilers gefeiert – ein erster symbolischer Akt, wie der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, sagte. «Die ganze Arbeit, die in all diesen Monaten getan wurde, wird heute endlich konkret.»