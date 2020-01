Wenn Flugzeuge Kerosin ablassen

Kein Ablass bei normalen Flügen

Aufgeräumt wird auch mit kursierenden Gerüchten und Verschwörungstheorien. So weist der Flughafen darauf hin, dass ein Treibstoffablassen bei der Landung wegen «tieferer Landegebühren» nicht existiere, denn die Landegebühren werden nach dem maximalen zertifizierten Startgewicht berechnet. Auch das Bazl schreibt: «Es gibt bei planmässigen Flügen nie einen Treibstoffablass.»

Und die sogenannten Randwirbelschleppen im Landeanflug, die von Beobachtern für Treibstoffablässe gehalten werden könnten, haben eine andere Erklärung. Diese entstehen durch einen Unterdruck, der die Luftfeuchtigkeit kondensieren lässt.

Kein «Fuel Dumping»: Eine Boeing 737 Max 8 im Landeanflug. Bild: Keystone/AP

Im Notfall auch unter Mindesthöhe

Nicht so beim abgebrochenen Flug in Los Angeles, dort handelte es sich tatsächlich um Treibstoff, der noch während des Landeanflugs unter 1000 Metern über Grund abgelassen wurde (siehe Video oben). «Im Notfall wäre das auch in der Schweiz vorstellbar», erklärt Skyguide-Mediensprecher Vladi Barrosa.

Vorliegen müsste also ein Notfall, bei dem die Piloten ein Mayday oder Pan-Pan melden. Mayday ist denkbar, wenn das Flugzeug ernsthaft bedroht ist und deshalb sofort landen muss, ohne zuerst noch kreisen zu können. Auch wenn sich ein Passagier aus medizinischen Gründen in Lebensgefahr befindet, wäre eine unmittelbare Landung mit Treibstoffablassung möglich.

Wie dringend es ist, wie schnell gelandet werden muss und bis wann wie viel Treibstoff abgelassen wird, entscheidet in letzter Instanz immer der Captain des Flugzeugs, erklärt Barrosa. «Das liegt in seiner Kompetenz.» Wenn immer möglich soll Kerosin aber nur über der Mindestflughöhe abgelassen werden.

Im Fall des Delta-Flugs in Los Angeles hat die Flugsicherheitsbehörde FAA eine Untersuchung eingeleitet und schreibt dazu, dass es spezielle Regeln gebe, um Kerosin abzulassen, so gilt die Prozedur mit unbesiedeltem Gebiet und der Mindesthöhe auch für die USA, wie in der Mitteilung zu lesen ist: