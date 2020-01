Weltrekordversuch mit Zuger Kirschtorte erbacken

Eine Zuger Confiserie strebte am Samstag mit der Produktion des imposanten Zuckerbackwerks einen Eintrag im Guinness-Buch an. Die Kirschtorte hatte einen Durchmesser von vier Metern. Die zehn Zuckerbäcker und -bäckerinnen verarbeiteten 100 Liter Kirsch, mehr als 18 Kilogramm Butter, 23 Kilogramm Mehl und über 900 Eier. Sie arbeiteten an drei Tagen mehr als 55 Stunden an der Torte.