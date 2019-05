Wanderin stürzt 110 Meter in die Tiefe

Eine 77-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann aus dem Linthgebiet starteten am Freitag von Hintergoldingen zu einer Wanderung in Richtung Libingen. Im Bereich Schindelberg stürzte die 77-jährige Frau aus zur Zeit unbekannten Gründen über einen Abhang rund 110 Meter in die Tiefe.