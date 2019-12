Wärmerekord kurz vor Weihnachten?

Just in der Woche vor Weihnachten herrschen in weiten Teilen der Schweiz frühlingshafte Temperaturen. Der dritte Advent präsentiere sich mit über 15 Grad ganz schön mild für die Jahreszeit, twittert SRF Meteo. In den sogenannten Föhntälern sei es sogar wegen des Windes noch wärmer. Am Dienstag seien im Rheintal 21 Grad möglich, heisst es weiter. Auch in den Alpen werde der Föhn aufkommen.